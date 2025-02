Con in mano un'ascia avrebbe aggredito un uomo nei giardini pubblici di via Manno, ad Alghero. Un ottantenne è stato denunciato per minacce aggravate e porto d'arma atta ad offendere.

L'episodio

Secondo quanto riferito l'uomo, armato di ascia, lunedì sera è arrivato ai giardini con l'arnese nascosto in una busta, si è diretto verso un 45enne e, urlando contro di lui, ha impugnato l'accetta cercando di colpirlo. La vittima ha scansato i colpi, reagendo per difendersi.

Sarebbe nata una colluttazione fra i due, che ha scatenato il panico fra le persone presenti al parco. L'anziano sarebbe finito per terra per poi cercare di rialzarsi per colpire il rivale, ma sarebbe stato bloccato da alcuni passanti.

Quando sul posto sono intervenuti i carabinieri la situazione si era già calmata. L'aggressore è stato identificato e poi denunciato. L'intera scena è stata registrata da una telecamera di videosorveglianza e le immagini saranno utili ai fini delle indagini per documentare l'esatta dinamica dei fatti.