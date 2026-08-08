Un violento e improvviso temporale si è trasformato in dramma sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, in provincia di Roma. Durante il pomeriggio di ieri, un ragazzo di 16 anni, appartenente a un gruppo scout romano in campeggio nella zona di Valle Maiura, è stato colpito in pieno da un fulmine mentre tentava, insieme a due compagni, di recuperare del materiale lasciato nei pressi di un albero.

I primi a prestare aiuto sono stati gli stessi compagni, che lo hanno rianimato con un massaggio cardiaco prima di far scattare l'allarme. Il personale del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai Carabinieri della Compagnia di Subiaco, ha coordinato complessi soccorsi resi ostici dal maltempo. Il 16enne è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata e condizioni definite molto gravi.

La scarica elettrica ha sfiorato anche gli altri due giovani che si trovavano con lui, i quali sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Tivoli con sintomi di malessere e nausea, ma non versano in condizioni critiche.