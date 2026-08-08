Un incendio ha minacciato la vegetazione della frazione di Rudalza, nel territorio di Olbia. Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, all'interno di un deposito attrezzi al cui interno erano custoditi oli e bombole di acetilene.

In breve tempo le fiamme si sono estese dal deposito alla macchia mediterranea circostante, minacciando di espandersi ulteriormente. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Olbia ha attaccato il fronte del fuoco per bloccarne l'avanzata. Una volta domato l'incendio, i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa due ore per raffreddare progressivamente le bombole di acetilene e mettere in totale sicurezza l'intera area.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile per la bonifica.