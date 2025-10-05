Tragico incidente alle porte di Alghero, sulla strada statale 127 bis, in zona Galboneddu, nei pressi della discoteca “Il Ruscello”, dove un’auto sarebbe uscita di strada e si è ribaltata verso le 15:45, causando la morte di una donna, Amalia Delogu, 85 anni.

Il conducente di una Panda, con altri tre occupanti a bordo, mentre procedeva in direzione Sassari secondo una prima ricostruzione avrebbe il controllo della vettura, scontrandosi con alcuni alberi. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite altre tre persone che viaggiavano con lei.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorsi del 118, tra cui anche un elicottero, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che hanno estratto le quattro persone dalle lamiere e le forze dell’ordine, per prestare assistenza e gestire la situazione.

I rilievi sono svolti dalla polizia locale di Alghero che per consentire i soccorsi ha chiuso il tratto della strada statale sia in ingresso, sia in uscita dalla città.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO