Giornata impegnativa per il sistema antincendi regionale: oggi sono stati registrati 23 roghi in Sardegna, uno dei quali ha richiesto il supporto della flotta aerea. Le fiamme sono divampate in agro di Benetutti, in località "Buschinie", interessando un pascolo alberato di sughereta per una superficie di poco più di quattro ettari.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Benetutti, con il supporto di un elicottero decollato dalla base di Fenosu. Sul terreno hanno lavorato una squadra dell’Agenzia Forestas, le compagnie barracellari di Nule e Benetutti e i volontari locali “Iscalapiu”.

Il rapido intervento dei mezzi ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse all’area boscata circostante. Le attività di spegnimento con il mezzo aereo si sono concluse intorno alle 15:40.