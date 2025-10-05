Un fine settimana segnato da una lunga serie di incidenti ha lasciato dietro di sé un bilancio pesantissimo: sette persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite.

Il sinistro più grave è avvenuto questa mattina sulla statale 671 della Valle Seriana, a Casnigo, in provincia di Bergamo. Due auto si sono scontrate e una ha preso fuoco: a perdere la vita sono stati un uomo di 77 anni e la compagna 69enne che viaggiavano a bordo di una Dacia Logan. Un giovane di 19 anni, alla guida di un’Alfa Romeo Mito, è rimasto gravemente ferito e trasferito in ospedale.

In Sardegna, alle porte di Alghero, un’auto con quattro persone a bordo si è ribaltata lungo la statale 127 bis: una donna è morta e altre tre persone hanno riportato ferite.

Un’altra vittima è una ragazza di 18 anni deceduta in seguito a un incidente avvenuto nella notte a Settimo Vittone, nel Torinese. Viaggiava con tre coetanei, rimasti feriti in modo meno grave.

In Abruzzo, a Martinsicuro, un 46enne ha perso la vita in uno scontro tra due auto. Feriti la moglie e il figlio undicenne, mentre le persone a bordo dell’altro veicolo si sono allontanate a piedi subito dopo l’impatto.

A Civita Castellana, nel Viterbese, una donna di 46 anni è morta quando l’auto sulla quale viaggiava con il marito è uscita di strada, schiantandosi contro un albero.

L’ultimo drammatico episodio si è verificato nel Salernitano, lungo la statale Cilentana, dove un uomo di 56 anni è deceduto dopo un violento frontale tra due vetture.

Un bilancio che racconta un fine settimana di dolore, con famiglie e comunità segnate da lutti improvvisi.