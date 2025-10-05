Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un incidente ha coinvolto tre auto lungo la strada statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 55 nel Nuorese. Ancora da chiarire le cause dello scontro, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Quattro persone sono state trasportate in ospedale dal personale del 118, mentre tre di loro erano rimaste intrappolate negli abitacoli ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro per liberarli dalle lamiere.

Sul luogo del sinistro sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a garantire la sicurezza e a regolare il traffico, inevitabilmente rallentato a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi.