La squadra dei Vigili del Fuoco di Porto Torres è intervenuta nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:15, sulla SP 42 “Strada dei Due Mari” per un incidente tra due auto vicino all’incrocio con la SP 18.

Sul posto, i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante, mentre il personale del 118 ha trasportato i feriti in ospedale: l’autista di una delle vetture è stato portato al Pronto Soccorso di Alghero, mentre una coppia di turisti scozzesi, occupanti dell’altra auto, è stata trasferita a Sassari.

Presenti anche la Polizia Locale di Sassari e il personale sanitario di Porto Torres e Alghero, che hanno coordinato i soccorsi.