La violenta rissa avvenuta sabato scorso in via Sassari ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nel centro storico di Cagliari. A intervenire è stato Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che parla di "un episodio che certifica il livello di pericolo raggiunto nel centro storico di Cagliari".

Secondo l’esponente di FdI, "finora, i segnali d’allarme di una situazione ormai fuori controllo non sono mancati e gli episodi di microcriminalità, sempre più pericolosi e violenti, legati a bande di spacciatori e scippatori stranieri, uniti alle scorribande di teppisti locali, spesso minorenni, sono stati numerosi. Era prevedibile si arrivasse a scene da banlieue parigina in pieno centro città".

Meloni ha ricordato di conoscere bene i limiti delle amministrazioni locali nell’affrontare questi problemi. "Perciò, in occasione della variazione di bilancio ad agosto, ho ripresentato alcuni emendamenti a favore degli enti locali per rispondere alle esigenze di sicurezza pubblica e contrasto alla malamovida, purtroppo respinti dalla maggioranza di centrosinistra", ha spiegato.

Tra le proposte avanzate, fondi da destinare ai Comuni per rafforzare i progetti di vigilanza in collaborazione con le prefetture, potenziando il presidio del territorio e l’azione delle forze dell’ordine. Inoltre, risorse per migliorare le competenze delle polizie locali attraverso corsi tecnico-professionali specifici.