Non si placa la terribile ondata di caldo estremo che dalla scorsa settimana sta flagellando la Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di condizioni meteo avverse per alte temperature, valido dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 20 luglio 2026, fino alle ore 20:00 di mercoledì 22 luglio, prorogando così l’attuale stato di allerta.

Secondo le previsioni, nelle aree centrali e meridionali dell’Isola si potranno registrare picchi superiori ai 45 gradi centigradi, con temperature massime generalmente oltre i 40 gradi. Confermate anche le cosiddette “notti tropicali”, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi.

Resta inoltre elevato il rischio incendi. Per l’intera giornata di domani, martedì 21 luglio, il bollettino della Protezione civile indica il codice arancione.

Le temperature eccezionali stanno mettendo sotto pressione anche la rete elettrica. Nella giornata di oggi sono stati registrati 33 blackout in diverse zone della Sardegna. Oltre al Cagliaritano e al Sud Sardegna, tra i territori maggiormente colpiti figura la Gallura, comprese alcune delle più note località turistiche della costa. La situazione è monitorata attraverso la mappa aggiornata sul sito di E-Distribuzione.

Disagi analoghi si erano già verificati nei giorni scorsi a causa dell’elevata richiesta di energia elettrica per l’utilizzo di condizionatori e sistemi di raffrescamento.

Tra i casi più significativi quello di Maracalagonis, dove la sindaca Francesca Fadda ha aggiornato per oltre 24 ore la cittadinanza attraverso i social sulle interlocuzioni con la società elettrica per il ripristino della corrente. La situazione si è risolta con l’arrivo di una Power Station, posizionata nei pressi della scuola dell’infanzia “Osa Duca degli Abruzzi”, che ha consentito il ripristino dell’alimentazione elettrica il 18 luglio.

La ASL Ogliastra attiva il “Piano Caldo”

Alla luce del persistere delle alte temperature, la ASL Ogliastra ha varato un proprio “Piano Caldo”, operativo fino al prossimo 15 settembre. L’obiettivo è prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, soggetti fragili, bambini e persone affette da patologie croniche.

Il piano, fortemente voluto dal direttore generale della ASL Ogliastra, Andrea Fabbo, è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dalla direttrice socio-sanitaria Lorena Paola Urrai, in conformità con il “Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute” e con la circolare del Ministero della Salute del 21 maggio.

Tra le misure previste assume un ruolo centrale la comunicazione. In presenza di un avviso della Protezione civile regionale per alte temperature, la ASL diffonderà tempestivamente un “Alert” sui propri canali ufficiali Facebook, Instagram e sul sito istituzionale, con informazioni sulla durata dell’ondata di calore, consigli di comportamento e numeri telefonici utili da contattare in caso di sintomi correlati al caldo.

Parallelamente sarà attivata una rete di sorveglianza rivolta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, all’ospedale N.S. della Mercede e al Pronto Soccorso, affinché venga innalzato il livello di attenzione nei confronti dei pazienti più esposti ai rischi delle elevate temperature.

I numeri da contattare

In caso di sintomi legati al caldo, la ASL Ogliastra ricorda che sono disponibili diversi servizi di assistenza, da utilizzare in base alla gravità della situazione.

Il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e fornisce informazioni, consigli per la prevenzione degli effetti del caldo, orientamento ai servizi attivati sul territorio e indicazioni sulla tutela della salute dei lavoratori outdoor, oltre a informazioni sui rischi legati alle punture di insetti e alle malattie trasmesse da vettori.

Il 116 117, Numero Europeo Armonizzato per la Continuità Assistenziale, è invece operativo 24 ore su 24 per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ai servizi sanitari territoriali. Può essere contattato in presenza di sintomi non gravi che richiedano comunque una valutazione sanitaria.

Il 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, deve essere utilizzato esclusivamente nelle situazioni più gravi, come alterazione dello stato di coscienza, difficoltà respiratoria, temperatura corporea molto elevata o altri sintomi compatibili con un colpo di calore.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 20 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli occidentali, brezze sul versante orientale.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 21 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Sul versante occidentale le temperature saranno stazionarie o in lieve calo.

Venti: deboli brezze nella prima parte della giornata, tendenti a disporsi da ovest nord-ovest nella seconda. Rinforzi da Ovest sulle Bocche di Bonifacio dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 22 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in calo in entrambi i valori.

Venti: deboli, o localmente moderati, da Ovest Nord-Ovest. Deboli variabili sul versante orientale.

Mari: poco mossi, localmente sul settore settentrionale.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì e venerdì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso; le temperature andranno incontro a un graduale calo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza da Nord-Ovest, e mari risulteranno poco mossi a localmente mossi.