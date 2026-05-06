I prossimi 12, 19 e 22 maggio saranno effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici sequestrati a Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari, indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso.

L'avvocato Fabio Basile, che rappresenta la famiglia della vittima, ha annunciato l'ipotesi di nominare come proprio consulente il dottor Gabriele Pitzianti; stessa cosa potrebbero decidere gli avvocati Alberto Pani e Francesca Mannai che difendono Campus e l'avvocato Riccardo Floris che rappresenta i fratelli Tunis.

Tra i supporti informatici sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo ci sono i telefonini degli indagati dei quali sarà fatta la copia forense. Con buona probabilità gli inquirenti intendono analizzarli per capire se ci siano stati scambi di messaggi con la vittima e con il suo amico per pianificare l'incontro a Monserrato.

Si cercano conferme definitive e riscontri alla ricostruzione secondo la quale l'incontro era per l'acquisto di una partita di droga, diventato poi un'aggressione a scopo di rapina e infine nell'omicidio.