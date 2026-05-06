Le tariffe della continuità territoriale resteranno invariate a tutela dei cittadini: il ministero dei Trasporti e la Regione Sardegna si sono impegnati a reperire le risorse necessarie per fare in modo che il sistema sia economicamente sostenibile anche per le compagnie impegnate nei servizi in regime di obbligo di pubblico servizio.

È l'esito del vertice di oggi al Mit sull'emergenza carburanti nel trasporto aereo e in particolare per la continuità territoriale sarda, tra il vice ministro Edoardo Rixi, il presidente Enac Pierluigi Di Palma, i rappresentanti delle compagnie impegnate nei servizi di continuità territoriale e, per la Regione l'assessora dei Trasporti Barbara Manca.

"Abbiamo lavorato con determinazione per garantire che i cittadini non subissero gli effetti di una crisi internazionale complessa - ha evidenziato l'assessora Manca al termine del vertice -. La salvaguardia delle tariffe, che non aumenteranno di un euro, e la continuità dei collegamenti con la qualità del servizio garantita dal decreto ministeriale rappresentano per noi una priorità assoluta. Questo risultato dimostra ancora una volta il nostro impegno nel difendere strenuamente il diritto alla mobilità attraverso una collaborazione istituzionale ferma, solida ed efficace".

"La Regione Sardegna - conclude Barbara Manca - ha svolto un ruolo centrale nel mantenere un dialogo costante e costruttivo con il Ministero, le compagnie e tutti gli attori coinvolti, con il preciso obiettivo, fin dall'inizio di questa crisi, di mettere al primo posto il diritto alla mobilità dei sardi".

LE PAROLE DEL VICEMINISTRO RIXI

“Il Mit è al lavoro, in stretta sinergia con Regione Sardegna, compagnie aeree ed Enac, per garantire collegamenti efficienti, continui e sostenibili. L’obiettivo è quello di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi senza gravare sui costi. In questo senso è stata ribadita con fermezza al Mit la salvaguardia delle tariffe, che non subiranno alcun aumento nonostante il caro carburante e le tensioni internazionali, garantendo al contempo gli stessi standard di qualità del servizio”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“La Sardegna deve rimanere pienamente connessa al resto del Paese, senza che questo comporti un aggravio economico per i cittadini. Un impegno condiviso col ministro Matteo Salvini, che segue con particolare attenzione il dossier e sostiene il lavoro avviato per assicurare soluzioni concrete e durature per la mobilità dei sardi” conclude Rixi.