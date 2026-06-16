Un ordinario controllo stradale si è trasformato nel fine settimana in una cruciale operazione antidroga nel cuore di Sestu. Durante la serata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 59enne disoccupato del posto, volto già noto alle forze dell'ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti destinate al mercato illegale.

L'operazione è scattata nel corso di uno dei consueti servizi di pattugliamento del centro abitato. I militari, impegnati in un posto di blocco, hanno intimato l'alt a un'utilitaria di passaggio per una verifica di routine. È stato però l'atteggiamento visibilmente nervoso e sospetto dell'uomo al volante a tradirlo, spingendo gli operanti ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione personale e del veicolo, i sospetti avrebbero rapidamente trovato conferma, inducendo i Carabinieri a estendere le ricerche anche all'abitazione dell'uomo.

L'intuizione investigativa avrebbe portato al sequestro di oltre 720 grammi di cocaina, abilmente occultati tra l'auto e la casa, una quantità già suddivisa e presumibilmente pronta per lo spaccio al dettaglio. Insieme alla droga, i militari hanno sigillato e requisito anche la somma in contanti di oltre 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il provento delle recenti cessioni illecite.

Al termine delle formalità di rito in caserma, l'uomo è stato trasferito presso il carcere di Uta, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. Questo arresto si inserisce nel quadro delle costanti attività di presidio intraprese dall'Arma dei Carabinieri, volte a contrastare capillarmente la diffusione degli stupefacenti e a garantire la sicurezza pubblica in tutta la provincia.