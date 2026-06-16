Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di un uomo disperso nelle acque del lago di Como dopo un grave incidente avvenuto tra lunedì e martedì lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra i comuni di Brienno e Argegno.

Per cause ancora da chiarire, un'automobile con a bordo due persone è finita nel lago. Una donna è riuscita a lasciare l'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse completamente ed è stata soccorsa dai sanitari. Trasportata in ospedale, è stata ricoverata in codice rosso.

Non si hanno invece notizie dell'uomo che viaggiava con lei, attualmente dato per disperso. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, la Guardia costiera e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Per supportare le attività è stato inoltre attivato l'elisoccorso.