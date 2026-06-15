Serata intensa per i vigili del fuoco, impegnati in tre distinti interventi tra il Nuorese e la Gallura. Fortunatamente, in nessuno degli episodi si registrano persone ferite

Poco dopo le 18 la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in via Bologna, a Orotelli, per un incendio all'interno di un'abitazione. Una volta sul posto, gli operatori hanno provveduto alla bonifica della cucina, dove le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, avevano interessato un divano. Presenti anche i carabinieri di Ottana.

Circa un'ora e mezza più tardi, intorno alle 19.40, la stessa squadra è stata chiamata in via Roma, nel centro di Nuoro, per il crollo della copertura di un vecchio edificio. Il cedimento ha coinvolto anche il piano sottostante, caratterizzato da strutture lignee. Le parti collassate sono rimaste all'interno delle mura perimetrali senza interessare la strada. Lo stabile risultava disabitato e non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di guardia per le verifiche sulla stabilità dell'immobile e la Polizia locale.

Intorno alle 19, invece, la squadra dei vigili del fuoco di Tempio è intervenuta a Luras, in via Crispi, per un incendio sviluppatosi nel cortile di un'abitazione. All'arrivo dei soccorsi un vigile del fuoco libero dal servizio aveva già fatto evacuare l'appartamento e avviato le prime operazioni di spegnimento. Le squadre hanno domato il rogo e messo in sicurezza alcune bombole coinvolte dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Tempio e il personale del 118, che ha sottoposto a controlli i due occupanti dell'abitazione.

Foto: crollo tetto a Nuoro