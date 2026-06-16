Un tentativo di furto sventato grazie alla segnalazione di un cittadino e al rapido intervento dei Carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Cagliari, dove un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari. A far scattare l'allarme è stato il proprietario di un'autovettura che, contattando il numero unico di emergenza 112, ha segnalato la presenza di una persona intenta ad armeggiare vicino al proprio veicolo. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe anche infranto un finestrino utilizzando un martelletto.

Ricevuta la segnalazione dalla Centrale operativa, i militari hanno raggiunto rapidamente la zona, individuando poco dopo una persona corrispondente alla descrizione fornita dal testimone. Il sospettato si stava allontanando dall'auto in sosta e, accortosi della presenza della pattuglia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando il passo.

I Carabinieri sono però riusciti a fermarlo e a sottoporlo a perquisizione. Durante gli accertamenti sarebbero stati rinvenuti alcuni strumenti ritenuti atti allo scasso, immediatamente sequestrati.

Per il 57enne sono quindi scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso gli uffici dell'Arma in attesa dell'udienza con rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria.