Verifiche su sicurezza e igiene alimentare nel Quartiere Fieristico in occasione della manifestazione “Oktoberfest” hanno portano alla scoperta di irregolarità in un'azienda di Villasor.

L’attività, disposta dal Comando Provinciale di Cagliari, era finalizzata a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare e tutela dei consumatori, in un contesto che richiama un elevato afflusso di visitatori.

Nello specifico, come riferito dai Carabinieri, nel corso delle verifiche, estese a diversi stand destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, i militari hanno accertato delle possibili irregolarità in un’azienda con sede a Villasor, presso la quale due lavoratori su quattro risultavano non avere tutta la documentazione in regola. A seguito degli approfondimenti condotti questa mattina è emerso che gli stessi erano stati impiegati in nero, motivo per il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 10.300 euro.

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dall’Arma dei Carabinieri in occasione dei principali eventi pubblici della provincia, volto a prevenire comportamenti irregolari e a tutelare la salute e la sicurezza collettiva. Analoghe attività verranno ripetute anche in futuro, con finalità preventive e di controllo, per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e il rispetto delle regole a tutela di lavoratori e cittadini.