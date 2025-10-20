È finito nei guai un 33enne di San Vito, già noto alle forze dell’ordine, che nella notte ha tentato di sottrarsi a un controllo dei Carabinieri nei pressi di Muravera. L’uomo, alla guida della propria auto, ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto dai militari dopo un breve inseguimento.

I Carabinieri della Stazione di San Vito lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. A suo carico anche numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui circolazione contromano in curva e velocità non commisurata alle condizioni della via percorsa. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo per la successiva confisca.

Sempre nel territorio del Sarrabus, i militari dell’Aliquota Radiomobile di San Vito hanno sanzionato amministrativamente due conducenti: un 27enne di Muravera e un 21enne di Villasimius, entrambi risultati positivi all’alcoltest con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità Amministrativa competente.

L’attività rientra in un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il coordinamento delle Compagnie di Cagliari, Dolianova e San Vito. Numerose pattuglie sono state impegnate lungo le principali arterie urbane ed extraurbane della provincia per prevenire e reprimere le condotte di guida pericolose e l’abuso di alcol e stupefacenti.

L’obiettivo, sottolinea l’Arma, è garantire la sicurezza sulle strade e tutelare l’incolumità dei cittadini nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e prossimità svolte in tutto il territorio cagliaritano.