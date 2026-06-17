La città di Cagliari ospiterà il gran finale di "I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Estate 2026", tour attraverso cui l'artista napoletano Nino D’Angelo sta celebrando i suoi 50 anni di carriera attraversando le più prestigiose arene del Sud Italia.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 20 agosto all’Arena Fiera di Cagliari, una data particolarmente significativa per Nino che, proprio nel capoluogo sardo, si esibirà per la prima volta davanti al pubblico dell’Isola. Uno spettacolo che ripercorre i momenti più importanti della sua lunga carriera, dagli anni Ottanta che ne hanno decretato il successo fino ai brani più amati del repertorio degli ultimi decenni, tra musica, immagini e racconti.

"Questo 2026 me lo porterò sempre nel cuore - ha detto Nino D’Angelo – perché festeggio, e continuo a festeggiare, 50 anni di carriera. Dopo aver portato questo tour in giro per l’Europa e all’interno dei palazzetti dello sport, avevo voglia di condividere con il popolo delle mie canzoni nuove emozioni in location suggestive, in città e regioni che da sempre mi seguono con vero amore. E sono contento di poter cantare per la prima volta a Cagliari, un capoluogo che mi ha sempre affascinato, è un onore per me potermi esibire in Sardegna".

Prima dell’approdo in Sardegna, il tour farà tappa a Pompei, Lucera, Taormina, Palermo, Reggio Calabria e Diamante, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del Mezzogiorno. Il concerto di Cagliari rappresenterà dunque il momento conclusivo di una tournée che sta raccogliendo consensi e partecipazione in tutta Italia.

Intanto Nino D’Angelo guarda già al futuro: il prossimo 21 giugno 2027, giorno del suo 70° compleanno, sarà protagonista di un grande concerto-evento allo stadio Maradona di Napoli, dove celebrerà insieme al suo pubblico un traguardo straordinario.

I biglietti per la data di Cagliari e per tutte le tappe del tour sono disponibili su TicketOne.