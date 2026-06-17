Resta aperta fino al 17 luglio 2026 la procedura di mobilità avviata dal Comune di Cagliari per la copertura di 7 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Guardia privata di sicurezza, inserito nell’Area degli Operatori esperti.

La selezione è rivolta al personale già assunto a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche e interessato a un trasferimento negli uffici del capoluogo sardo. L’avviso ha carattere esplorativo e punta a verificare la disponibilità di lavoratrici e lavoratori già in servizio nella pubblica amministrazione, al fine di coprire le posizioni attualmente vacanti in organico.

La candidatura può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma InPA, strumento centrale per le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione.

Come previsto dall’avviso, sarà data priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti di altre amministrazioni che si trovano già in posizione di comando presso il Comune di Cagliari e che presenteranno domanda di trasferimento.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nei link indicati nell’avviso, insieme al pulsante di accesso evidenziato in verde con la dicitura “Accedi a InPA r la compilazione della domanda”, necessario per completare la procedura.