Controlli straordinari dei Carabinieri e del NAS sul litorale di Portoscuso: nel corso delle verifiche è stata sanzionata un’attività di ristorazione e sono stati sequestrati circa 100 chili di pesce privo di tracciabilità.

L’operazione, condotta dai militari della Stazione locale insieme al personale del NAS di Cagliari, rientra in un servizio mirato alla prevenzione delle violazioni in materia alimentare e al controllo del territorio nelle aree a maggiore afflusso turistico.

Nel corso delle ispezioni, concentrate in particolare in un bar-ristorante lungo la costa, sarebbero emerse gravi irregolarità legate alla sicurezza alimentare. I controlli hanno infatti evidenziato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e l’assenza di documentazione utile a garantire la tracciabilità degli alimenti destinati ai clienti.

Per il gestore dell’attività sono quindi scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro. Contestualmente i Carabinieri hanno disposto il sequestro di circa cento chili di prodotto ittico, risultato privo degli elementi necessari per ricostruirne la filiera.

Il dispositivo di controllo ha riguardato anche verifiche su decine di persone e veicoli presenti nella zona. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza svolte dall’Arma per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, soprattutto nei contesti balneari e turistici.