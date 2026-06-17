La consigliera regionale Camilla Soru ha diffuso sui social un appello urgente per la scomparsa del cugino Salvatore Casula, nato il 16 maggio 1994 e di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri.

Secondo quanto riportato, il telefono del giovane risulta spento o irraggiungibile da circa mezzogiorno. La scomparsa è avvenuta a Cagliari e l’ultima localizzazione nota sarebbe lungo la SS131, all’altezza di Monastir.

Nel messaggio diffuso online si segnala inoltre che Salvatore potrebbe trovarsi a bordo di un furgone Maxus Deliver 9 di colore blu elettrico, con targa GW712WE.

“Chiunque lo abbia visto, abbia avvistato il veicolo o sia in possesso di qualsiasi informazione utile sui suoi spostamenti nelle ultime ore è pregato di contattare immediatamente il le Forze dell’Ordine. Qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe essere importante.”

L’appello invita inoltre alla massima condivisione del messaggio, chiedendo di contattare direttamente solo in presenza di segnalazioni concrete e utili alle ricerche.