Il Consiglio comunale di Cagliari ha dato il via libera unanime a un nuovo passaggio chiave per lo sviluppo dell’Ospedale Brotzu: l’autorizzazione all’aumento dell’indice di edificabilità fondiaria legato al progetto della “Piastra Tecnologica per l'Emergenza-Urgenza - Presidio ospedaliero San Michele”.

La decisione è arrivata ieri sera con 33 voti su 33, segnando un consenso totale in aula, pur con l’attenzione evidenziata dai consiglieri sulla necessità di monitorare tempi, modalità di esecuzione dei lavori e la gestione di aspetti logistici come parcheggi e rifiuti.

L’intervento, dal valore complessivo di 129 milioni di euro, prevede la costruzione di un nuovo corpo articolato su cinque livelli: un piano interrato, uno seminterrato e tre fuori terra, oltre a un piano tecnico destinato agli impianti di climatizzazione e alle apparecchiature tecnologiche. Il progetto include anche 18 sale operatorie, con l’obiettivo di concentrare tutte le sale in un’unica area funzionale.

Tra gli effetti attesi anche una possibile ricaduta positiva sui pazienti grazie alla riorganizzazione del Centro unico di prenotazione. Con il rifinanziamento regionale è stata inoltre prevista una nuova volumetria all’ingresso dell’ospedale, nei pressi della rampa principale: qui troveranno spazio accettazione generale, CUP, punto informazioni, accettazione ricoveri, distribuzione carrozzine, punto prenotazioni e pagamento ticket.