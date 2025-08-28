Due abitanti del Campidano di Oristano, un uomo di 85 anni e una donna di 66, sono stati confermati positivi al virus della West Nile, portando il totale dei casi umani di Febbre del Nilo nella provincia di Oristano nel 2025 a undici.

Attualmente entrambi sono ricoverati presso il reparto di Medicina dell'ospedale San Martino di Oristano e le loro condizioni di salute sono considerate stabili. Dopo la conferma dei casi, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria ha attivato le procedure previste, tra cui un'indagine epidemiologica e la delimitazione dell'area circostante la residenza dei pazienti per permettere una disinfezione accurata entro un raggio di 200 metri.

In precedenza, in zona Oristanese, erano risultati positivi al virus altri nove individui di varie fasce d'età, la maggior parte dei quali è ancora ricoverata in ospedale.