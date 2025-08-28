I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia locale hanno arrestato a Valledoria, nella mattinata di martedì 26 agosto 2025, in flagranza di reato, un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, i militari hanno individuato un’abitazione interessata da uno strano via vai di persone.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire oltre 328 grammi di marijuana, destinati verosimilmente al mercato locale, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La sostanza è stata sequestrata.

L’uomo, al termine delle formalità, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che dirige e coordina le indagini, in attesa dell’udienza di convalida.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.