Dopo una serie di avvelenamenti di animali domestici nel bosco Selene di Lanusei, per cui sei animali sono morti e tre cani sono stati avvelenati, ma fortunatamente sono salvi, il Nucleo Cinofilo Antiveleno è intervenuto per bonificare l'area.

La situazione ha destato preoccupazione tra gli abitanti del Comune, in particolare perché i casi si sono verificati in un'area frequentata da cittadini e turisti.

Il Corpo forestale ha informato la Procura e sono in corso indagini per individuare la sostanza velenosa utilizzata. I proprietari di animali sono stati avvisati di prestare massima attenzione e i Nuclei Cinofili stanno lavorando per prevenire ulteriori danni alla fauna selvatica e domestica.