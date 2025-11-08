I Carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava confare sospetto per le strade del centro di Siliqua, così lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso e in casa hashish, semi di canapa indiana e contanti.

L'operaio 27enne, già noto alle autorità, ha reagito violentemente colpendo uno dei militari, ma è stato prontamente bloccato, e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. Dopo le procedure di rito, è stato trasferito in attesa del processo.

L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza nelle aree urbane della provincia, come disposto dal Comando Provinciale di Cagliari.