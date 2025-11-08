Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri in diversi centri della provincia, mirati a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

A Iglesias, i militari della Stazione di Villamassargia, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un 26enne senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, fermato in Piazza Sella, ha reagito con violenza tentando di mordere un carabiniere, ma è stato immediatamente immobilizzato e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

A Monastir, i Carabinieri della Stazione di Donori e del Nucleo Operativo Radiomobile di Dolianova hanno denunciato un automobilista 22enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo, nell’auto sono state rinvenute modiche quantità di hashish e cocaina destinate all’uso personale. Il giovane è stato segnalato al Prefetto, mentre la patente gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

A Monserrato, un 23enne è stato segnalato all’Autorità Amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi.

A Serramanna, infine, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 16enne sorpreso con due coltelli a serramanico da 17 e 15 centimetri.

L’intera operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che punta a garantire la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini. Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni per mantenere alto il livello di sicurezza e la vicinanza dell’Arma alla comunità.