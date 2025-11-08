Durante la serata di ieri, venerdì 7 novembre, i Carabinieri della Stazione di Assemini sono intervenuti in un magazzino nel centro abitato dopo che era stata segnalata la presenza di una grande quantità di fuochi d'artificio abbandonati che appartenevano a una persona recentemente scomparsa.



Per precauzione, l'area è stata resa sicura e è stato richiesto l'intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. Gli specialisti hanno scoperto quasi 70 chili di materiali esplosivi non conformi alle normative dell'Unione europea, tra cui cipolle artigianali, bombe carta e petardi di varie tipologie. Dopo aver reso il materiale inerte per garantire la sicurezza pubblica, è stato sequestrato in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.



L'operazione, eseguita con prontezza e professionalità, dimostra l'impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nell'educare sulle potenziali minacce legate all'utilizzo di fuochi pirotecnici non autorizzati, specialmente in vista delle festività imminenti.

