Notte e mattinata di incidenti stradali in Gallura, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in tre distinti interventi tra Arzachena e Olbia tra domenica 9 e lunedì 10 agosto 2026.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 23, sulla SP 59, poco prima dell’ingresso a Baia Sardinia. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena è intervenuta per uno scontro tra un’autovettura e una moto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, rimasto ferito. Dopo le prime cure sul posto, è stato affidato al personale del 118, che ha provveduto al suo trasporto all’ospedale di Olbia. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.

AUTO FUORI STRADA E CONTRO UN MURETTO

Sempre sulla SP 59, ma nei pressi della frazione La Punga, un secondo incidente si è verificato intorno alle 7 quando un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada terminando la propria corsa contro un muretto a secco.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha dovuto procedere all’estrazione dell’unico occupante dall’abitacolo.

L’automobilista è stato successivamente affidato alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’Elisoccorso.

INCIDENTE ANCHE A OLBIA SULLA STATALE 125

Quasi contemporaneamente, un altro incidente si è verificato a Olbia, sulla Statale 125, all’altezza della rotatoria Toto Spano.

Intorno alle 7, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Basa è intervenuta per uno scontro che ha coinvolto due auto.

I vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118.