Oltre 40 persone e una trentina di autoveicoli sono stati controllati durante la notte scorsa nel territorio della Compagnia dei Carabinieri di Sanluri, dove i militari delle Stazioni di Samatzai, Pimentel e Guasila sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, nell’ambito dei dispositivi di prevenzione predisposti dal Comando Provinciale.

A Pimentel i Carabinieri hanno denunciato un 45enne, disoccupato, residente nel Cagliaritano e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato mentre transitava in auto lungo una via del centro abitato. Secondo quanto riferito dai militari, alla vista della pattuglia avrebbe mostrato particolare agitazione e avrebbe tentato di allontanarsi. Un comportamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione personale, dell’autovettura e dell’abitazione avrebbe permesso di rinvenire circa 3 grammi di marijuana, custodita all’interno di una busta trasparente.

Nel corso della perquisizione domiciliare sarebbe stata inoltre individuata una piccola serra artigianale per la coltivazione, dotata di due lampade al neon e di un rudimentale sistema per il controllo della temperatura. All’interno della serra erano presenti 15 vasetti con piantine di marijuana in fase vegetativa, prive al momento di infiorescenze.

La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, in attesa delle analisi e delle disposizioni della competente Autorità giudiziaria.