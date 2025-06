È stato un malore improvviso della madre, giunta al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera nella notte tra il 21 e il 22 giugno, a far scattare un’indagine che ha portato all’arresto del figlio, un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Come riferito dai Carabinieri, la donna, soccorsa e sottoposta a lavanda gastrica, presentava sintomi compatibili con l’ingestione accidentale di hashish. È stato proprio il personale sanitario a segnalare il caso ai militari, facendo scattare l’intervento della Stazione di Muravera.

I carabinieri si sono recati nell’abitazione familiare, dove hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 135 grammi di marijuana, 7,8 grammi di hashish, una piantina di cannabis coltivata in una piccola serra artigianale completa di impianto di illuminazione e ventilazione, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 345 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 35enne, disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima, fissata per il 23 giugno presso il Tribunale di Cagliari.