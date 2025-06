Si chiamava Mariano Olla il 16enne trovato senza vita sulla spiaggetta accanto al parcheggio Cuore, l’area usata come posteggio durante le partite del Cagliari, a pochi passi dal porticciolo turistico di Su Siccu. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato a poca distanza dalla riva, con indosso solo pantaloncini e scarpe, ma senza maglietta.

Nella notte tra venerdì e sabato, proprio su quel tratto di litorale, era in corso una festa. Non è però ancora accertato se il ragazzo vi abbia preso parte: le indagini della Polizia sono in corso e sono già stati ascoltati diversi testimoni.

Mariano era originario di Cagliari, ma da qualche anno viveva a Sestu. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una possibilità al vaglio è che il decesso sia avvenuto nella zona interna del porticciolo, frequentata fino a tarda notte per la presenza di locali e ristoranti. Il corpo potrebbe essere stato trascinato dalla corrente fino alla spiaggia.

Tanti i punti ancora da chiarire: al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.