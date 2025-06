Paura nel tardo pomeriggio a Siniscola, dove un incendio ha distrutto parte di un’abitazione in località S’Erenargiu. L’allarme è scattato alle 18:05. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha domato le fiamme evitando conseguenze più gravi.

Secondo quanto riferito, l’incendio – di probabile natura accidentale – ha provocato gravi danni nella zona giorno dell’abitazione e in un soppalco in legno. Fortunatamente non si registrano feriti.

Decisivo l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo prima che si propagasse al resto della casa. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118 per i rilievi e le verifiche di sicurezza.