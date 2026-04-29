Martedì 5 maggio sono previsti interventi di manutenzione programmata lungo l’acquedotto Campidano da parte delle squadre di Abbanoa. I lavori interesseranno alcune tratte strategiche della rete idrica e comporteranno una temporanea riduzione dell’approvvigionamento ai serbatoi dei Comuni serviti.

Nel dettaglio, i tecnici interverranno sulla condotta adduttrice in località Sa Defenza e Su Margini, nel territorio di Serdiana, oltre che sulla rete in località Is Canadesu, tra i Comuni di Assemini e Sestu.

Durante l’intervento, previsto nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 21.30, sarà ridotto l’afflusso idrico verso i serbatoi che alimentano i centri serviti dall’acquedotto Campidano: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa.

La fornitura alle utenze sarà comunque garantita fino all’esaurimento delle scorte accumulate nei serbatoi comunali. Successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni, in particolare nelle zone più elevate dei centri abitati.

Il ripristino del servizio avverrà progressivamente al termine dei lavori. Il Gestore ha assicurato che le squadre operative cercheranno di ridurre al minimo i tempi di intervento e, se possibile, anticipare il ritorno alla normale erogazione in caso di conclusione anticipata delle operazioni.

Abbanoa invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali guasti o anomalie al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.