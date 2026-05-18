Carbonia e l’intero territorio del Sulcis sono in queste ore profondamente scossi dalla prematura scomparsa di Laura Arrius, cassiera 36enne presso il punto vendita "Conad Carbonia Le 3 Finestre" di Carbonia. La giovane sarebbe venuta a mancare a causa di una malattia che ha affrontato con grande forza e coraggio.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando profondo dolore tra colleghi, amici e clienti che ogni giorno la incontravano al lavoro.

Sui social network si sono moltiplicati in poche ore i messaggi di cordoglio. Centinaia di persone hanno voluto ricordarla pubblicamente, sottolineando la sua umanità, la simpatia spontanea e la capacità di far sentire chiunque a proprio agio, "Bellissima dentro e fuori, rimarrai sempre nel mio cuore", scrive Ornella; "Le volevo un bene dell'anima", scrive Annalina; "Non ci voglio credere, ogni volta mi dicevi: 'La mia maestra del cuore'", scrive affranta Michela.

Laura lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità locale, che oggi si stringe nel dolore e nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

I funerali si terranno oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 16.00 presso la Parrocchia San Ponziano, dove verrà celebrata la Santa Messa corpore praesenti. Sarà l’ultimo saluto di una città intera che si prepara a renderle omaggio con grande partecipazione e commozione. "Conad Carbonia Le 3 Finestre" sarà chiuso dalle ore 15:30 alle 17:00 per permettere la partecipazione del personale al funerale.