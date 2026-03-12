Nuoro torna a parlare di sport, salute e crescita dei giovani. Sabato 14 marzo, alle 10, presso il salone parrocchiale Deffenu della chiesa di Nostra Signora del Rosario, in piazza del Rosario, si terrà la seconda edizione di “Allenare i sogni – L’importanza dell’alimentazione nello sport”, iniziativa promossa dalla Polisportiva Santu Predu con il sostegno del Comune di Nuoro e della Fondazione di Sardegna.



L’incontro, presentato nella conferenza stampa che si è tenuta in data odierna in sala consiliare, rappresenta un momento di confronto dedicato in particolare ai giovani sportivi, alle famiglie e agli allenatori, con l’obiettivo di approfondire il legame tra alimentazione corretta, benessere psicofisico e pratica sportiva, elementi fondamentali per la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni.



Nel corso della mattinata interverranno Natascia Demurtas, vicesindaca e assessora allo Sport e alla Cultura del Comune di Nuoro, Pasquale Mereu della Fondazione di Sardegna, Claudio Bonomi, ex calciatore professionista e attuale allenatore della Nuorese Calcio 1930, la psicologa Giulia Fenu, il biologo nutrizionista Jacopo Fadda e l’allenatore e preparatore Mauro Salis.



Un parterre di ospiti che offrirà punti di vista diversi ma complementari su un tema sempre più centrale nello sport moderno: l’equilibrio tra preparazione atletica, alimentazione e benessere mentale.



«Lo sport – sottolinea la vicesindaca e assessora allo Sport e alla Cultura Natascia Demurtas – non è solo competizione, ma soprattutto educazione, crescita e formazione delle persone. Iniziative come questa aiutano i ragazzi a comprendere quanto siano importanti l’alimentazione, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo per praticare sport in modo sano».

«Come amministrazione – aggiunge Demurtas – crediamo molto nel valore sociale dello sport. Parlare di corretti stili di vita significa investire sul futuro dei nostri giovani, accompagnandoli in un percorso che unisce salute, disciplina e passione».

Il vice presidente della Polisportiva Santu Predu, Paolo Fenu dichiara : “Sarà un momento di confronto per atleti, allenatori, genitori e appassionati di sport”.

L’appuntamento del 14 marzo si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che punta a rafforzare la cultura sportiva nella comunità nuorese, valorizzando il ruolo delle società sportive e delle realtà associative che quotidianamente lavorano con bambini e ragazzi. L’ingresso all’incontro è libero.