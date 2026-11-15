Lutto all'Università di Sassari per la scomparsa del professor Giuseppe Pulina, 70 anni, ordinario di Zootecnica e figura di riferimento per la ricerca scientifica e il settore agro-zootecnico in Sardegna. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto importanti incarichi accademici e istituzionali, tra cui quello di prorettore alla Ricerca dell'ateneo sassarese, direttore generale di Agris Sardegna e amministratore unico di Forestas.

Laureato in Scienze agrarie all'Università di Sassari, aveva dedicato la propria attività agli studi sulla zootecnia, firmando oltre 400 pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative. Il suo lavoro gli era valso anche un riconoscimento internazionale: era stato inserito da PLOS Biology tra il 2% degli scienziati più citati al mondo. Era inoltre socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili e presidente emerito dell'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali.

Negli anni aveva contribuito al dibattito sulle prospettive dell'agricoltura sarda e sulla tutela del paesaggio agrario. Pochi giorni prima della scomparsa aveva presentato il suo ultimo libro, Dieci brevi lezioni di zootecnica.

Il Dipartimento di Agraria ha affidato a un messaggio pubblicato su Instagram il proprio cordoglio: «Con immenso dispiacere comunichiamo la triste notizia della scomparsa del Caro e stimato Collega Prof. Giuseppe Pulina. Partecipiamo commossi a questo grave lutto ed esprimiamo i più sinceri e sentiti sentimenti di cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia, al collega Pietro e a tutti i componenti della Sezione di Scienze zootecniche. Come ultimo gesto di riconoscenza e momento fondamentale di rispetto e di commiato, sarà allestita, entro la mattinata di oggi, la camera ardente presso l’Aula Barbieri».