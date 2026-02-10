Si è svolta ieri, presso la base di Luna Rossa al Molo Ichnusa, una giornata di incontro e confronto con gli studenti dell’Università di Cagliari. L’iniziativa, promossa dal Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, ha coinvolto oltre 100 studenti e studentesse iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale delle aree di Ingegneria (Meccanica, Civile, Elettrica ed Elettronica), Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence, Informatica e Data Science, Business Analytics e Innovazione.

Nel corso della visita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la base operativa di confrontarsi direttamente con ingegneri, progettisti e tecnici di Luna Rossa. Alcuni rappresentanti del team hanno condiviso le proprie esperienze professionali, illustrando la metodologia di lavoro e l’approccio tecnico-scientifico richiesti per affrontare una competizione altamente complessa e multidisciplinare come l’America’s Cup.

«Eventi come l’incontro di oggi rappresentano il modo migliore per mostrare ai nostri studenti e alle nostre studentesse, in particolare di alcune aree, quali possano essere gli ulteriori sbocchi del loro percorso universitario: non solo quelli tradizionali, ma anche quelli particolarmente sfidanti di organizzazioni come Luna Rossa, realtà stabili nel tempo e capaci di offrire un futuro lavorativo interessante e stimolante», ha dichiarato il Rettore Francesco Mola. «In Ateneo è già presente una collaborazione nel settore dello sviluppo, e l’idea è quella di potenziarla ed estenderla ad altri ambiti; anche per questa ragione abbiamo voluto ampliare l’appuntamento di oggi coinvolgendo i corsi di laurea in Informatica e Data Science. L’intenzione è inoltre quella di portare Luna Rossa in Ateneo, sia per avviare un’attività di scouting, sia per supportarci nella progettazione di specifici percorsi formativi».

La giornata si è conclusa con una sessione di domande e risposte particolarmente partecipata, a conferma del forte interesse suscitato dall’iniziativa. Gli studenti hanno espresso un giudizio molto positivo sull’esperienza, che ha permesso loro di comprendere come le competenze acquisite nel percorso accademico trovino applicazione concreta in un contesto di eccellenza e innovazione come quello della vela professionistica.

«Siamo stati molto contenti di ospitare alla base le studentesse e gli studenti dell’università di Cagliari», ha detto Horacio Carabelli, Chief Designer di Luna Rossa. «L’America’s Cup è una sfida complessa che da sempre si gioca sul doppio binario sport e tecnologia e richiede una sinergia costante tra uomo e macchina. L’entusiasmo e la curiosità con cui le ragazze e i ragazzi hanno partecipato all’incontro ci hanno fatto particolarmente piacere e confermano i numerosi punti di contatto tra il nostro mondo e quello accademico, lasciando intravedere possibili futuri interazioni anche a livello professionale».