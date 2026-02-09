Tragedia a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove una donna di 46 anni è stata trovata senza vita sul marciapiede nella giornata di oggi, 9 febbraio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe sporta dal balcone del proprio appartamento, situato al secondo piano di una palazzina, probabilmente per stendere dei panni, perdendo l’equilibrio e precipitando.

Il corpo è stato notato da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.