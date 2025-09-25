Due cani di razza, un Pastore Tedesco e un Bullmastiff, che si trovavano spaesati e spaventati mentre girovagavano lungo la strada provinciale SP1 che collega Oristano alla Marina di Torre Grande, sono stati salvati e restituiti al loro legittimo proprietario da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Oristano mercoledì mattina. I militari, intervenuti dopo varie segnalazioni da parte degli automobilisti riguardo alla presenza dei due cani di grossa taglia che si muovevano pericolosamente sulla carreggiata, rischiando di causare incidenti o di essere investiti, hanno temporaneamente bloccato entrambe le direzioni del traffico per poi avvicinarsi con cautela e recuperarli in sicurezza.

I cani, identificati tramite microchip, hanno permesso ai veterinari dell’ASL di Oristano, giunti sul luogo, di risalire al proprietario, un uomo residente a Cabras. Quest'ultimo aveva liberato gli animali la sera precedente a causa di un incendio nella sua proprietà, aprendo il cancello per consentire loro di mettersi in salvo ed evitare un destino poco felice. Grazie alla tempestiva azione dei Carabinieri, la fuga dei cani ha avuto un lieto fine.