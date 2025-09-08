Sarà il 19 settembre la data chiave per il Partito Democratico della Sardegna: l’assemblea regionale eleggerà il nuovo segretario che succederà a Piero Comandini, già presidente del Consiglio regionale. L’appuntamento sarà preceduto dalla direzione politica convocata per venerdì 12 settembre.

Tutto lascia pensare che sarà Silvio Lai a guidare i Dem, con un consenso stimato vicino all’unanimità. Il primo banco di prova sarà il tema della sanità, settore su cui da sempre concentra la sua attenzione. A ottobre, infatti, dovrà essere pubblicata la manifestazione di interesse per i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie sarde, che sostituiranno i commissari in scadenza. Proprio sulle precedenti nomine, Pd e M5s avevano mostrato forti divisioni.

Nel frattempo, il Consiglio regionale prepara l’agenda di settembre: la conferenza dei capigruppo, convocata da Comandini, stabilirà la data della prossima seduta e i punti all’ordine del giorno. Tra i provvedimenti in arrivo c’è la legge sul fine vita, già approvata in via definitiva dalla commissione guidata da Camilla Soru (Pd). Ancora lontana dalla conclusione, invece, la riforma sul comparto unico.

L’insediamento di Lai sarà osservato con attenzione anche dal M5s, che attende segnali sui futuri equilibri del “campo largo”. Sullo sfondo, l’opposizione continua a puntare sulla decadenza e a prepararsi a una possibile campagna elettorale anticipata.