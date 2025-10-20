Cambia ancora la viabilità nel centro di Cagliari per i lavori in corso per la realizzazione della metropolitana leggera.

Da martedì 21 ottobre e sino al 17 gennaio 2026 l'ordinanza prevede in viale Bonaria, nel tratto tra viale Cimitero e via Sonnino, la revoca della corsia riservata al TPL e Taxi con l'istituzione del doppio senso di circolazione. In viale Bonaria, all'intersezione con via Sonnino: istituzione della direzione obbligatoria a sinistra, regolata dall'impianto semaforico, eccetto trasporto pubblico locale e taxi.

In viale Diaz, in direzione via Roma nel tratto tra viale Cimitero e il Palazzo Intesa San Paolo: chiusura della circolazione viale Diaz, in direzione via Roma all'intersezione con viale Cimitero: istituzione della direzione obbligatoria a destra regolata dall'impianto semaforico. In viale Diaz, in direzione via Roma all'intersezione con via Sonnino: istituzione della direzione obbligatoria diritto regolata dall'impianto semaforico.

La segnaletica per l'indicazione dei percorsi alternativi sarà posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori.