Anche questa estate l’emergenza sangue in Sardegna si è fatta sentire con forza: nel periodo estivo, infatti, aumentano le richieste e diminuiscono le scorte, mettendo a dura prova i centri trasfusionali e microcitemici dell’Isola. Per contribuire concretamente, l’11 luglio 2025 si è svolta una nuova e significativa giornata di donazione presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle di Cagliari hanno così confermato il loro impegno, rispondendo all’appello. L’iniziativa ha visto l’impiego dell’autoemoteca dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue della Sezione di Cagliari, nel quadro del Protocollo d’Intesa tra l’Associazione e il Comando Regionale; un accordo che consolida ogni anno un contributo costante alle riserve di sangue sul territorio destinato a chi si trova in situazioni di emergenza.

Nel 2024 il “Gruppo donatori Fiamme Gialle” ha raccolto oltre 100 sacche di sangue. Anche per il 2025 l’obiettivo è confermare e superare questo traguardo, incentivando la partecipazione al gesto di donazione solidale. Il Comandante Regionale, Generale B. Claudio Bolognese, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: "Donare il sangue è un gesto di altruismo per portare un aiuto tangibile a chi ne ha bisogno. Il nostro impegno è promuovere una cultura della solidarietà, con gesti semplici ma fondamentali a favore della collettività".

I responsabili dell’Avis hanno espresso gratitudine alla Guardia di Finanza, evidenziando come il Corpo in queste occasioni si confermi un modello di solidarietà e cittadinanza attiva, potenzialmente in grado di stimolare l’intera comunità su un tema di vitale importanza.