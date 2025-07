Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Nato a Torino e di origine straniera, Alain si trovava in vacanza con la famiglia nel campeggio “Por La Mar”, nella zona collinare di Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

L’ultima segnalazione certa risale alle 19:30 di venerdì: un passante lo ha visto solo nei pressi di un attraversamento pedonale poco distante dal campeggio e lo ha aiutato ad attraversare la strada, convinto che stesse raggiungendo i genitori. Da quel momento, però, nessuna notizia. Le telecamere di sorveglianza del campeggio lo avevano già ripreso poco prima mentre si allontanava da solo, senza adulti.

Subito dopo la segnalazione, sono scattate le ricerche, tuttora in corso. Impegnati sul campo polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. In azione anche droni con termocamere per monitorare l’area collinare e le zone più impervie. Il campo di ricerca si estende dalla frazione di Latte fino alla costa, includendo strade provinciali, sentieri, spiagge e supermercati. Al momento, però, non è emersa alcuna traccia utile.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, al momento della scomparsa Alain indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Non aveva con sé né un cellulare né altri dispositivi che potessero facilitarne la localizzazione. L’ipotesi principale è che si sia allontanato volontariamente e abbia perso l’orientamento.