La sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, ha annunciato le proprie dimissioni oggi, martedì 10 febbraio, durante la riunione odierna del Consiglio comunale

Durante il suo discorso davanti all'assemblea, Orrù, che ricopre anche il ruolo di consigliera regionale, ha delineato le motivazioni dietro la sua decisione presa "per interrompere una situazione che non avrebbe più permesso di svolgere al meglio l'attività amministrativa e, di conseguenza, avere un beneficio per la comunità".

Nonostante la possibilità di contare sui numeri per continuare il mandato, la scelta è tornare alle urne: "Credo fermamente nella democrazia e nei suoi valori - ha sottolineato la sindaca di Elmas - per questo ritengo che, in questa situazione, la parola debba tornare agli elettori e alle elettrici, affinché possano esercitare la propria responsabilità e scegliere liberamente a quale progetto affidare il futuro di Elmas e quale squadra sia la più affidabile per guidare la nostra cittadina".

Considerati i tempi tecnici, il Comune di Elmas potrà tornare al voto nella prossima tornata elettorale primaverile, una scelta fatta per "evitare il commissariamento per troppo tempo", sottolinea Orrù che annuncia: "Mi candiderò con una lista rinnovata che sia frutto di un grande percorso di partecipazione".