Un uomo di 54 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari con le accuse di incendio e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato nel quartiere del nuovo borgo Sant’Elia, dopo la segnalazione di un incendio sviluppatosi al settimo piano di un condominio. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno constatato che il rogo era divampato all’interno dell’appartamento della compagna dell’uomo. Secondo la ricostruzione, il 54enne avrebbe dato fuoco a parte della casa dopo che la donna aveva rifiutato di consegnargli del denaro.

L’indagato è stato individuato all’interno dello stesso edificio e messo in sicurezza dai Carabinieri. Nessuna persona è rimasta ferita. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato accompagnato in caserma e successivamente trasferito nel carcere di Uta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che valuterà ora i provvedimenti da adottare.

L’episodio rientra nelle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dall’Arma per garantire sicurezza e rispondere con tempestività alle emergenze sul territorio.