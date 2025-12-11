PHOTO
Un amministratore unico di una società metalmeccanica con sede nel Sulcis, 50 anni, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari con l'accusa di non aver sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche previste dalla normativa sulla sorveglianza sanitaria.
La presunta violazione è emersa al termine di una serie di controlli effettuati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cagliari. Secondo quanto accertato, l’imprenditore avrebbe omesso di garantire gli accertamenti sanitari obbligatori entro i termini stabiliti, venendo così meno agli obblighi di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Per queste irregolarità sono state elevate ammende per oltre 1.400 euro, mentre tutta la documentazione dell’indagine è stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, che valuterà gli sviluppi del caso.
L’operazione dei Carabinieri rientra nel quadro delle attività di prevenzione e vigilanza condotte dall’Arma per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza e la protezione dei lavoratori.