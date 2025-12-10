L'aveva annunciato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini subito dopo la vittoria con la Roma, ma ora è ufficiale: Maurizio Fiori, il rappresentante del fondo Usa entrato nella società rossoblù con una quota di minoranza, è il nuovo vicepresidente. Chiusa quindi l'operazione di cessione di una parte del pacchetto azionario.

Fiori, 53 anni, è managing director di Praxis Capital Management, fondo di investimento globale con sede a Chicago: guida la divisione Private Markets. È anche dirigente aziendale responsabile della gestione strategica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di Argos Investment Management.

Nel nuovo Cda entra anche Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Stati Uniti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell'integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici. Oltre alle figure apicali di Fiori e Gupta, il nuovo gruppo di investitori include profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale.

"Entrare a far parte del Cagliari Calcio - hanno detto Fiori e Gupta - rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità. Questo club incarna la tradizione, la resilienza e l'orgoglio di un'intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita, sia sul campo che fuori senza mai perdere di vista i valori propri dell'identità del Cagliari".

Intanto l'assemblea dei soci si è riunita oggi e ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Nominato anche il nuovo Cda. Giulini confermato presidente, Fiori vice. Ci sono due amministratori delegati: ora Stefano Melis si affianca a Carlo Catte. Rimane nel Cda anche Fedele Usai.

Il consigliere uscente Nicola Riva (figlio di Gigi Riva) proseguirà il percorso già avviato nel ruolo di ambasciatore del club mentre a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli - spiega il club- "vanno i più affettuosi ringraziamenti per l'impegno, la dedizione e il rilevante contributo fornito alla società nel corso del loro mandato".