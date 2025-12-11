I carabinieri di Cercola, nel Napoletano, durante un controllo avrebbero rinvenuto a bordo di un’auto una confezione contenente 29 ordigni artigianali di tipo “Cobra” e “Cipolle”, per un totale di oltre due chili e mezzo di polvere pirica: un quantitativo in grado di generare un potenziale esplosivo devastante.

Secondo quanto riferito nell’abitacolo, insieme agli esplosivi, si trovavano anche due bambini di due e dieci anni, oltre ai loro genitori. "Un carico in grado di uccidere chiunque fosse in auto e di distruggere il veicolo", sottolineano gli investigatori.

La coppia, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine, è stata arrestata: lui è stato condotto in carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.